وسائل إعلام إسرائيلية: بدء الجلسة الـ22 لمحاكمة نتانياهو في قضايا فساد

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بدء الجلسة الـ22 لمحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قضايا فساد".

يشار الى أن نتانياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتانياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.