الرئيس الإندونيسي: مستعدون لاستقبال فلسطينيين من غزة مؤقتاً

أعلن الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو أن بلاده مستعدة لاستقبال مؤقتاً فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، مقدراً أنّه يمكن استقبال ألف في المرحلة الأولى.

وأوضح برابو، في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعاً مع الجانب الفلسطيني وغيره من الجهات حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا.

ولفت إلى أننا "مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى"، مشيراً إلى أن "هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماماً من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمناً لعودتهم".