هزة بقوة 5 درجات ضربت شمال شرق تايوان

ضربت هزة بقوة 5 درجات شمال شرق تايوان، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما تسبب باهتزاز المباني في العاصمة تايبيه.
وأضافت الهيئة الأميركية أن "الهزة ضربت على عمق نحو 70 كيلومترا في مقاطعة ييلان، بالقرب من تايبيه".
وأفادت السلطات المحلية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
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