البنك الدولي أعلن تقديم تمويل جديد للأردن بقيمة 1,1 مليار دولار

أعلن ​البنك الدولي​ أنّه سيقدّم "تمويلًا جديدًّا بقيمة 1,1 مليار دولار، لدعم ​الأردن​ في سعيه لتحقيق النّتائج المرجوّة في إطار رؤية التّحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصّمود على المستويَين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصّدمات والأزمات المستمرة".

وأوضح في بيان، أنّ التّمويل سيكون ضمن أربعة برامج، هدفها "تحسين الأوضاع المعيشيّة للمواطنين، من خلال دعم الإصلاحات الرّامية لتحقيق النّمو الشّامل للجميع وخلق فرص العمل، ومساندة الشّركات النّاشئة ومنشآت الأعمال الصّغيرة والمتوسّطة"، لافتًا إلى أنّها تهدف أيضًا إلى "توسيع مظلّة المساعدات الاجتماعيّة، فضلًا عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطّاقة لتحفيز النّشاط الاقتصادي في البلاد".

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إشارته إلى أنّ "الأردن يواصل إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيويّة، لبناء اقتصاد يتّسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصّمود في مواجهة الصّدمات"، مؤكّدًا أنّ "البرامج الجديدة تعكس نهجًا شاملًا وبالغ الأهميّة لتحقيق النّمو المستدام".