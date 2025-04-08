السفارة الاميركية: جونسون شاركت في مراسم تسليم التبرعات من "سبيرت أوف أميركا" للجيش اللبناني في 18 اذار الماضي

أعلنت السفارة الاميركية، في بيان أن "السفيرة ليزا جونسون سرّت بالمشاركة في مراسم تسليم التبرعات المقدمة من المنظمة الأميركية غير الحكومية "سبيرت أوف أميركا" إلى الجيش اللبناني في 18 آذار الفائت".

واضافت :" تقوم منظمة "سبيرت أوف أميركا" بعمل رائع في لبنان من خلال دعمها وتعاونها مع الجيش اللبناني، الذي لا يزال الضامن الأساسي للأمن في لبنان وشريكًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة".