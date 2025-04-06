الساحة السياسية البريطانية تشتعل جدالاً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اشتعلت الساحة السياسية البريطانية بدوامة جدل حاد بعد منع نائبتين من حزب العمال من دخول إسرائيل وترحيلهما بعد اتهامهما بالتخطيط "لنشر الكراهية ضد إسرائيل".

وأعربت النائبتان العماليتان يوان يانغ وابتسام محمد عن "دهشتهما من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية". وقالت السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة إنهما مُنعتا من الدخول لأنهما "اتهمتا إسرائيل بادعاءات كاذبة".

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الهجرة الإسرائيلية، رُفضت يوان يانغ وابتسام محمد للاشتباه في تخطيطهما "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل".

وسافرت السيدة يانغ، التي تمثل إيرلي ووودلي، والسيدة محمد، النائبة عن شيفيلد سنترال، إلى إسرائيل من لوتون يوم السبت - وقالتا لاحقًا إنهما "مذهولتان" من المعاملة التي تلقّيتاها.

وفد برلماني

وصرحت وزارة الهجرة الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا برفقة مساعدين لهما في الرحلة، وخلال الاستجواب، زعمتا أنهما كانتا في زيارة لإسرائيل "ضمن وفد برلماني رسمي".

لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن مسؤولي الهجرة لم يجدوا "أي دليل يدعم هذا الادعاء... بل كانتا مسافرتين ضمن وفد رسمي". وأضافوا: "لم يكن أي سياسي أو مسؤول حكومي على علم بقدومهما".

وعلى صلة، ناقض مجلس التفاهم العربي البريطاني (CAABU) تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، قائلاً إن النائبتين كانتا ضمن "وفد برلماني" في رحلة نظمها المجلس بالتعاون مع منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين (MAP).

جدل عمالي - محافظ

وصرحت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، بأنها "لم تتفاجأ" باحتجاز النائبتين، وأن "كل دولة يجب أن تكون قادرة على ضبط حدودها، وهذا ما تفعله إسرائيل، على حد علمي".

قالت إنها "قلقة للغاية" بشأن "الخطاب" الصادر عن نواب حزب العمال وستة نواب مستقلين بشأن الشرق الأوسط، وزعمت وجود "تكرار كبير للمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة" خلال أسئلة رئيس الوزراء.

وانتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليقات السيدة بادنوخ، وكتب في منشور على موقع X: "من المخزي أنكِ تشجعين دولة أخرى على احتجاز وترحيل نائبين بريطانيين. هل تقولين الشيء نفسه عن نواب حزب المحافظين الممنوعين من دخول الصين؟".

وعلى صعيد متصل، بدا أن ريتشارد فولر، أحد وزراء حكومة الظل المحافظة، يتناقض معها، قائلاً لإذاعة تايمز: "أعتقد أن أي عضو في البرلمان يقوم بزيارة رسمية يجب أن يكون موضع ترحيب في أي بلد".

وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن "النبرة الاستبدادية المتزايدة" التي تتبناها بعض الدول، قال السيد فولر: "أعتقد أننا جميعًا يجب أن نقلق بشدة بشأن الديمقراطية. الديمقراطية ليست ضمانًا في الحياة. الحرية ليست مضمونة".

إهانة لبريطانيا

وصفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، إميلي ثورنبيري، معاملة إسرائيل للمرأتين بأنها "إهانة لبلدنا وللبرلمان".

وفي بيان مشترك، أعربت النائبتان السيدة يانغ والسيدة محمد عن "دهشتهما من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية". وقالتا: "من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع بشكل مباشر على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافتا: "نحن اثنتان، من بين عشرات النواب، تحدثنا في البرلمان خلال الأشهر الأخيرة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. يجب أن يشعر البرلمانيون بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف".

وقالتا إنهما سافرتا "لزيارة مشاريع المساعدات الإنسانية والمجتمعات المحلية في الضفة الغربية" مع "شركاء خيريين من المملكة المتحدة يتمتعون بخبرة تزيد عن عقد في استضافة الوفود البرلمانية".

سفارة إسرائيل

صرحت سفارة إسرائيل في المملكة المتحدة بأن النائبتين مُنعتا من الدخول لأنهما "اتهمتا إسرائيل بادعاءات كاذبة، وشاركتا بنشاط في الترويج لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين، ودعمتا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل".

وأضافت أن النائبتين "اختارتا عدم ممارسة حقهما المكفول لهما بموجب القانون الإسرائيلي في تقديم التماس إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار".

ونتيجة لذلك، "عُرضت عليهما الإقامة في فندق، فرفضتاها"، وتكفلت الدولة الإسرائيلية بتكاليف رحلة عودتهما.

وأضاف البيان: "كانت الزيارة تهدف إلى إثارة أنشطة معادية لإسرائيل في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا وتتعرض لهجوم على سبع جبهات. وكان الغرض منها الإضرار بإسرائيل ومواطنيها ونشر الأكاذيب عنهم".

وقالت السفارة: لدولة إسرائيل السلطة والواجب في منع دخول الأفراد الذين يهدف وجودهم في البلاد إلى إلحاق الأذى بمواطنيها - تمامًا كما هو الحال في المملكة المتحدة".

تصريح لامي

في تصريح سابق، كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال إنه "من غير المقبول، وغير المنتج، والمثير للقلق العميق، أن يتم احتجاز نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية". لقد أوضحتُ لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقةً لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وقد تواصلنا مع النائبتين الليلة لتقديم دعمنا.

وقال لامي: يبقى تركيز الحكومة البريطانية منصبًّا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات لوقف إراقة الدماء، وتحرير الرهائن، وإنهاء الصراع في غزة.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز، قالت النائبة إميلي ثورنبيري إن زميلتيها "على درجة عالية من الذكاء، ومطلعتان جيدًا" و"تحظيان باحترام كبير".

وقالت النائبة العمالية: "إنهما تتحدثان نيابةً عن الكثير من الناس"، محذرة إسرائيل من أنه بدلًا من "تنفيرهم" و"إهانتهم"، عليها "التفاعل" معهم. وأكدت أن النائبتين عادتا إلى المملكة المتحدة وأنهما "ستكونان بخير". لكنها أضافت: "أنا غاضبة للغاية".

وقالت جمعية أصدقاء إسرائيل العمالية إنه "من الخطأ ومن غير المجدي أن ترفض إسرائيل دخول أعضاء البرلمان البريطاني".

"على مر السنين، استقبلنا مئات النواب في إسرائيل وفلسطين؛ وأضافت "من المهم للغاية أن يتمكن البرلمانيون من زيارة البلاد وفهم الوضع على الأرض".