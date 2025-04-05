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صور.. مئات الأشخاص يحتجون ضد رجل الأعمال إيلون ماسك

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د ب أ - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتج مئات الأشخاص ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمام صالة عرض تابعة لشركة تسلا في برلين اليوم السبت.
وقالت الشرطة إنه كان هناك حوالي 250 مشاركًا، بينما ذكر المنظمون أن عددهم يقدر بعدة مئات.

احتجاجات ضد إيلون ماسك

ودعت إلى الفعالية جماعة عامة لتنظيم الاحتجاجات تضم "كامباكت" و"أيام الجمعة من اجل المستقبل" وائتلاف "أغلقوا الصنبور على تحالف تسلا".
وذكر المنظمون أن هدف المظاهرة هو تضخيم الحركة ضد مستشار الحكومة الأمريكية ماسك وشركته تسلا في ألمانيا.
احتجاجات ضد إيلون ماسك - AP

وقالت كارو ويبر عضوة ائتلاف "أغلقوا الصنبور على تسلا": "لا بد ألا يتم السماح لإيلون ماسك بعد الآن بتقويض الهياكل الديمقراطية دون عوائق".

التحية النازية

وذكرت شرطة برلين أنها اتخذت إجراء ضد محتج كان يحمل لافتة عليها صور لماسك، وهو يقوم بإشارة شبيهة بالتحية النازية.
وذكر متحدث أن الشرطة تحقق فيما إذا كان عرض الصورة يمثل مخالفة جنائية.
احتجاجات ضد إيلون ماسك - رويترز

يشار إلى أن انتقاد مالك شركة تسلا ازداد بصورة كبيرة منذ بدأ العمل كمستشار للرئيس دونالد ترامب.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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