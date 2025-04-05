وزارة التربية الفلسطينية: أطفالنا وطلبة مدارسنا الأكثر استهدافاً بفعل الاحتلال

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن أطفال فلسطين وطلبة مدارسها هم الأكثر استهدافا بفعل الاحتلال، حيث يواجهون يوميا عديد التحديات جراء الظروف القاهرة التي يمرون بها؛ خاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق المسماة "ج" في الضفة الغربية.

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