شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تستقبل طلبات التقدم لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية" حتى 21 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابة الصحفيين أنه بناءً على رغبة الأعضاء، وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية"؛ لاختيار أفضل الأعمال الصحفية، التي تم نشرها عام (2024)، خلال الفترة من الاثنين 7 أبريل حتى 21 أبريل 2025.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة.

وتشمل المسابقة 10 فروع في مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"، و12 جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.