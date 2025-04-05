وزير الزراعة استهل جولته في عكار بلقاء المفتي زكريا: نعمل على حماية الثروة الحرجية

استهل وزير الزراعة نزار هاني يرافقه المدبر العام للوزارة لويس لحود، رئيس مصلحة عكار الزراعية طه مصطفى وعدد من كبار موظفي الوزارة، جولته في عكار بزيازة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا.

وأكد هاني "اهتمام الوزارة باوضاع عكار الزراعية عموما واهم الحاجات المطلوبة لحماية الانتاج المحلي والمواسم الموجودة"، مشبرا الى "غنى عكار بثروات زراعية وغابات وتنوع".

ولفت الى "اهمية الزراعات التي تهتم بها الاوقاف الاسلامية في عكار بزراعة اراضيها بالافوكا"، مؤكدا "العمل على ضرورة حماية الثروة الحرجية التي تتعرض للاعتداءات".

ورحب المفتي زكريا بالوزير هاني والمدير العام والوفد المرافق منوها بمبادرته السريعة بزيارة عكار للاطلاع عن كثب على مشاكلها الزراعية، مشيرا الى ان "احتياجات المزارعين كثيرة وهم يشكلون شربحة كبيرة من المجتمع العكاري"، داعيا الى "انصافهم وحماية انتاجهم ودعمهم بكل الامكانات وتأمين اسواق محلية وخارجية لمواسمهم".

واشار الى ان "تشغيل مطار القليعات يشكل بارقة امل للمزارعين".