غوتيريش: لا أحد يفوز في حرب تجارية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنه "لا أحد يفوز في حرب تجارية"، حسبما قال المتحدث باسمه، بعد فرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية على دول العالم.
وردا على سؤال عن تعليقات غوتيريش على سياسة التعريفات الجمركية الأخيرة للبيت الأبيض، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "في حرب تجارية، لا أحد يفوز".
واوضح المتحدث أن "قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا، الأقل استعدادا للتعامل مع الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر سلبيا باندلاع حرب تجارية عالمية".
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