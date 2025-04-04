غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في مدينة صيدا اللبنانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا في جنوب لبنان، بحسب ما أفدت به مراسلة قناتي “العربية” و”الحدث”.

وبحسب المعلومات، أدت الغارة الإسرائيلية إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل.

يأتي هذا بينما أصيب شخصان بجروح، الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل بجنوب لبنان، فيما واصلت إسرائيل قصفها لعدة مناطق.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطنين بجروح.

وفي بيان آخر، أعربت وزارة الصحة اللبنانية، عن “إدانتها استهداف إسرائيل سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، إضافة إلى تدمير مركز صحي مؤقت للهيئة الصحية في (بلدة) الناقورة” بالجنوب.

وطالبت المجتمع الدولي “بعدم التهاون وإغفال خطورة هذه الاعتداءات التي تشكل مخالفة صريحة للقوانين الدولية ودساتير المنظمات الإنسانية والأعراف”.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تواصل إسرائيل استهدافها لجنوب لبنان لمهاجمة أهداف لحزب الله.

كما لم تستكمل إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير (شباط) الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل التواجد في 5 تلال لبنانية رئيسية.

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