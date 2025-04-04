في صحف اليوم: موقف لبنان الرسمي الذي ستتبلّغه أورتاغوس هو أنّ الأولوية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

كشف مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "موقف لبنان الرسمي الذي ستتبلّغه نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من الرؤساء الثلاثة، أنّ الأولوية هي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والخروقات والانسحاب الإسرائيلي، أما تثبيت الحدود وحل النقاط العالقة فيتمّ التفاوض حولهما ضمن لجنة تقنية عسكرية على غرار ما حصل في الترسيم البحري".

وأكّد المصدر لـ"الجمهورية" أن "ألا أحد يعلم بمضمون الرسالة التي تحملها الموفدة الأميركية"، مستغرباً "ما حُكي عن تحذيرات أميركية في حال عدم دخول لبنان في تفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل، لأنّ هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق ولم يفاتح به احداً من المسؤولين في لبنان، بل اقتصر الأمر على ما قالته اورتاغوس عن فتح مسارات تفاوض دبلوماسية عبر لجان عسكرية مطعّمة بمفاوضين مدنيين وسياسيين".

وأشار المصدر إلى أنّه "وعلى رغم ترقّب ما سيحصل بين إيران وإسرائيل وأميركا إلّا أنّ لبنان أبلغ رسالة واضحة عبر القنوات الدبلوماسية انّه يرفض أن يكون مرتبطاً بالأحداث الدولية والتصعيد الإقليمي، ولن يدخل طرفاً مع أحد".