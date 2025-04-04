وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى ما تُوصل إليه في جولتي المفاوضات غير المباشرة في جدة والرياض.

وأكد الدكتور عبدالعاطي دعم بلاده لتلك الجهود بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

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