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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نظيره الأوكراني أندريه سيبيها.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى ما تُوصل إليه في جولتي المفاوضات غير المباشرة في جدة والرياض.
وأكد الدكتور عبدالعاطي دعم بلاده لتلك الجهود بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
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