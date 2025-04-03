تراجعت بورصة نيويورك بشكل حاد، غداة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الولايات المتّحدة من كلّ دول العالم، مما يثير مخاوف على الاقتصاد الأميركي.
وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98 بالمئة، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84 بالمئة، متكبدا أكبر خسارة له منذ حزيران 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة ومؤشر "إس&بي 500" يتكبد أكبر خسارة له منذ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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