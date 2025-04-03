الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة ومؤشر "إس&بي 500" يتكبد أكبر خسارة له منذ 2020

تراجعت بورصة نيويورك بشكل حاد، غداة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الولايات المتّحدة من كلّ دول العالم، مما يثير مخاوف على الاقتصاد الأميركي.

وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98 بالمئة، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84 بالمئة، متكبدا أكبر خسارة له منذ حزيران 2020.