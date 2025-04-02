شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: إنجازات مجلس النواب التشريعية خطوة نحو تعزيز التنمية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بالجهود التشريعية الكبيرة التي قام بها المجلس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون المسؤولية الطبية، يمثل انجازا بارزا، حيث تساهم في تنظيم المجتمع المصري وتعزيز سيادة القانون.

وأوضحت " زكريا"، في تصريح لـ" الخليج 365"، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين التي تم إقرارها، حيث يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، مما يسهم في تحقيق العدالة بمزيد من الكفاءة والشفافية.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، حيث ينظم العلاقة بين الطرفين، ويضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزز مناخ الاستثمار من خلال توفير تشريعات حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل في مصر.

وأضافت "زكريا"، أن قانون المسؤولية الطبية يمثل طفرة في تنظيم القطاع الصحي، حيث يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة في حالات الأخطاء غير المقصودة، مشيرة إلى أن هذا القانون يعزز الثقة في المنظومة الصحية، ويشجع الأطباء على أداء واجبهم المهني في بيئة أكثر استقرارًا.

وأكدت النائبة أمل زكريا قطب أن هذه القوانين تعكس حرص مجلس النواب على تطوير البنية التشريعية في مصر بما يخدم المواطنين، مشددة على أهمية العمل على نشر الوعي القانوني بهذه التشريعات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها في تعزيز العدالة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير الخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.