الدفاع المدني بغزة: مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين في رفح والنصيرات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة "مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا فجرا منزلين في رفح والنصيرات". وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل عن سقوط "13 قتيلا وعشرات المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم لمنزل يؤوي نازحين في وسط خان يونس، عدد منهم من الأطفال" فيما سقط "قتيلان آخران إثر استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا لمنزل في مخيم النصيرات".

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