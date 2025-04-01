الخارجية الروسية: ضرب نووي إيران يؤدي لكارثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

على وقع التهديدات الأمريكية لطهران، حذرت موسكو من عواقب استهداف البنية التحتية النووية في إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن استهداف البنية التحتية النووية الإيرانية سيستتبع عواقب كارثية على المنطقة بأكملها، وفق “العربية”.

كما شدد في مقابلة مع مجلة “الشؤون الدولية” اليوم الثلاثاء، على ان بلاده تعتبر تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد طهران غير مناسبة.

وقال ريابكوف “التهديدات تُسمع بالفعل، والإنذارات تُسمع أيضا، ونعتبر هذه الأساليب غير مناسبة، وندينها”.

إلى ذلك، رأى أن تلك التهدديات تشكل “وسيلة لفرض الإرادة الأميركية على الجانب الإيراني”، وفق تعبيره.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط