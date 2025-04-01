اخماد حريق شب ليلا في احد احراج دير القمر

أدت الجهود المكثفة التي عمل عليها مركز الدفاع المدني في دير القمر، بالتعاون مع بلدية دير القمر وعدد من الاهالي الى إخماد الحريق فجرا، والذي كان شب ليلا في احد احراج البلدة، بعدما اتى على مساحة حرجية وزراعية، وقد ساعدت في توسع دائرة الحريق الرياح الشديدة السرعة التي تشهدها المنطقة منذ مساء امس.

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