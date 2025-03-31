الشرع: رفضنا المحاصصة في تشكيل الحكومة السورية لأن التقسيم السياسي سيؤدي إلى تعطيل عملها

أشار الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى "أننا رفضنا المحاصصة في تشكيل الحكومة السورية لأن التقسيم السياسي سيؤدي إلى تعطيل عملها".

كلام الشرع جاء عقب أداء صلاة عيد الفطر في مصلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.

ولفت إلى أنّ "سوريا أمامها طريق طويل وشاق ولكننا نملك كل مقومات البناء على جميع المستويات"، مشيرًا إلى أنّه "علينا أن نتوافق فجميع الخطوات لن ترضي الجميع وأن نثبت للعالم أننا شعب واحد".

وأمس، انتقدت إدارة يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن تشكيلها لم يراع التنوع في البلاد.

وكان الشرع، أعلن، السبت، عن الحكومة الجديدة، متعهدًا إعادة بناء "دولة قوية ومستقرة" في سوريا.