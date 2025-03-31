ترامب: صفقة بيع "تيك توك" ستتم قبل انقضاء المهلة المحددة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع شركة بايت دانس الصينية، الشركة المالكة لتيك توك، لبيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي قبل الموعد النهائي يوم السبت.

كان ترامب قد حدد الخامس من أبريل موعداً نهائياً في يناير لشركة تيك توك للعثور على مشتر غير صيني أو مواجهة حظر أميركي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ذلك الشهر بموجب قانون صدر عام 2024.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر من أمس الأحد "لدينا العديد من المشترين المحتملين. هناك اهتمام كبير بتيك توك".