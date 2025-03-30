استشهاد 44 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 44 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، على منازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال 14 شهيدًا من بينهم 8 مسعفين من طاقم الهلال الأحمر، و5 من طاقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، فقدوا منذ عدة أيام في منطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع.

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