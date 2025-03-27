بوتين يتعهد بالدفاع عن مصالح روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تهدد أحدا قط في القطب الشمالي، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها.

وأضاف بوتين أن التنافس الجيوسياسي يشتد في القطب الشمالي، لكن التعاون في المنطقة ممكن بما في ذلك بين موسكو والدول الغربية.

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر في مورمانسك مخصص للقطب الشمالي "نشعر بالقلق من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرى الشمال ساحة محتملة للصراعات".

وأكد بوتين أن خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب لضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة "جدية".

وأكد الرئيس الروسي "هناك خطط جدية من جانب الولايات المتحدة في ما يتصل بجرينلاند، خطط ذات جذور تاريخية قديمة".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن اترامب أن بلاده تريد ضم منطقة جرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي والتابعة للدنمارك، البلد العضو في حلف الناتو الذي تنتمي إليه واشنطن والعضو في الاتحاد الأوروبي.