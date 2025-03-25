شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون المسؤولية الطبية: هذا واجبنا والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، من التشريعات بالغة الأهمية، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، للتنمية الإدارية ووزير الصحة، على مجهوداته وتعاونه فى سبيل إنجاز المشروع، متابعا:" على المستوى الشخصى أعلم جيدا ما كان يدلي به من مقترحات فى الغرف المغلقة والاجتماعات التنسيقية تحقيقا للصالح العام للدولة وللأطباء بوجه خاص".

وتابع:" وكان آخرها مقترح النائب علاء عابد، بإضافة مادة مستحدثة لقانون المسئولية الطبية تعاقب على الشكوى الكاذبة ضد مقدم الخدمة الطبية، او تمسك به الوزير، موجها شكره للمستشار محمود فوزى، على المداخلات والردود الرصينة أثناء المناقشات.

وتابع موجها حديثه لنواب:" أشكركم، وهذا دورنا جميعا وواجبنا فى إنجاز وظيفتنا التشريعية على أعلى مستوى، بالأمس أنجزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والعمل واليوم إنجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدا أن الجميع حريص على مصلحة الوطن، معارضة قبل اغلبية ومستقلين كذلك من أجل تحقيق صالح البلد".

ويهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.