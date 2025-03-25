شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنىء الشعب المصرى بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة لأعضاء المجلس وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس النواب: "ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى".