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وفاة الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج

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وفاة الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج

ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم الثلاثاء وفاة رئيسها التنفيذي المشارك هان جونج-هي إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 63 عاما.
وكان هان مسؤولا عن قسم الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة في سامسونج، وهي أكبر شركة في كوريا الجنوبية، بينما يشرف رئيسها التنفيذي الآخر جون يونج-هيون على أعمال أشباه الموصلات.
وقال متحدث باسم الشركة إن هان توفي في المستشفى اليوم الثلاثاء أثناء تلقيه العلاج من نوبة قلبية، مضيفا أنه لم يتم تحديد خليفة له بعد.
وكانت أسهم سامسونج مستقرة في التعاملات الصباحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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