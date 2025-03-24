فيضانات مفاجئة تضرب التشيك

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرضت ثلاث قرى في منطقة مورافيا الواقعة بجنوب شرق جمهورية التشيك، لفيضانات مفاجئة أمس الأحد، إثر هطول أمطار غزيرة، بحسب ما أوردته محطة "راديو براغ" اليوم الاثنين.

وتدخل رجال الإطفاء في بانين ورودنا وسفويانوف، لرفع الرواسب الطينية من المرائب والأقبية التي غمرتها المياه، ولتصريف مياه الصرف الصحي والجسور المسدودة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة. جدير بالذكر أن جمهورية التشيك شهدت خلال مطلع الأسبوع الجاري أولى العواصف لهذا العام. ومن المتوقع أن يستمر الطقس الممطر لمعظم أيام الأسبوع.