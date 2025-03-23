شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية ينظم حفل سحور يجمع رموز السياسة والفن والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، رئيس الحزب، حفلً سحور حاشدًا بحضور نخبة من النجوم والسياسيين والرياضيين والشخصيات العامة، في احتفالية عكست دور الحزب في بناء جسور التواصل مع مختلف الفئات المؤثرة في المجتمع.

وشهد الحفل مشاركة قيادات الحزب، إلى جانب نخبة من السياسيين والفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، الذين أكدوا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل وتوحيد الجهود لخدمة الوطن.

وذكر الحزب في بيانا صادر عنه أن الأمسية تميزت بأجواء مفعمة بالود والتقدير المتبادل، حيث اجتمع نجوم السياسة مع رموز الإبداع والرياضة في لحظة تعكس وحدة الصف الوطني، وأهمية التعاون بين رموز المجتمع المدني لدعم القضايا الوطنية وتعزيز الانتماء.

وأكدت كلمات المشاركين في حفل السحور على أن القوى الناعمة من فن ورياضة وإعلام هي شريك أساسي في تشكيل وعي الشعوب، وحماية الهوية الوطنية ، وأن العمل السياسي لا ينفصل عن التأثير العميق في المجتمع وبناء هويته والحفاظ علي قيمة وتقاليده.

واختُتم حفل سحور الحركة الوطنية المصرية برسالة واضحة حملها الحاضرون وهي أن الوطن هو القاسم المشترك بيننا جميعًا، وفي كل مجال سواء كان " سياسيًا أو فنيًا أو رياضيًا " يمتلك الجميع دورًا مهماً في حماية الوطن وتعزيز هويته.

وأكد الجميع علي أن الحفل لم يكن مجرد سحور رمضاني، بل منصة للحوار وتعزيز الروابط بين القوى الوطنية والمجتمعية وسط أجواء رمضانية عامرة بالمحبة والتكاتف، بما يرسخ رؤية تقوم على التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

وشهد حفل السحور السنوي الذي نظمه حزب الحركة الوطنية المصرية حضور نخبة من الشخصيات الاقتصادية والبرلمانية والدبلوماسية، في مقدمتهم الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السابق، اأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط، والنائب عصام هلال الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد المنزلاوي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وجيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور محمود سليمان، وكيل اتحاد الصناعات ، ومعتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، وهاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، ومحمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود.

كما شارك القنصل الإماراتي بالقاهرة إبراهيم سالم، والنائب محمد عطية الفيومي، والدكتور علاء عز، بالإضافة إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وشهد اللقاء أيضًا حضور هشام ابو العز رئيس غرفة باتحاد الصناعات والنائب السابق صلاح حسب الله والإعلامية عزة مصطفي وايمن علي رئيس مدينة الجيزة د الشيماء عبد الاله عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، ومدحت بركات رئيس حزب ابناء مصر، الكاتب الصحفي محمود سعد، الكاتب الصحفي مصطفي بكري والكاتب الصحفي احمد ناصف رئيس تحرير مستقبل نيوز وياسر قورةً حزب الوفد وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق والنائب السابق جمال ابو عوض محفوظ سعيد، ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ، النائبة غادة علي وعضو التنسيقيةً والفنان سامح يسري والنائبة مي البطران ، والكابتن مجدي عبد الغني ، النائب باسل عادل رئيس حزب الوعي ، النائب الدكتور محمد فؤاد ، والإعلامي أسامة كمال ، و احمد عيسي ، والكابتن هشام يكن.

وجاءت مشاركة هذه الشخصيات البارزة في إطار دعم الحوار بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياسية، وسط نقاشات حول التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية .

خلال حفل السحور

مشاركة واسعة من رجال السياسية والرياضة