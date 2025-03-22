شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزت القاضي: توجيهات الرئيس السيسي تدعم جهود الدولة لتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن كلمة الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية كانت بمثابة رسالة عالمية تُبرز مكانة المرأة في مصر ودورها الفاعل في بناء الدولة، موضحا أن مصر شهدت في عهد الرئيس السيسي إنجازات كبيرة في مجال تمكين المرأة، حيث أصبحت المرأة المصرية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الإنجازات تُعد ثمرة لرؤية الرئيس السيسي الاستراتيجية لبناء مجتمع متكامل، مؤكدا أن الدولة ستظل حريصة على تعزيز مكانة المرأة وتقديم سبل الدعم لها، معربًا عن أمله في استمرار هذه السياسات لتحقيق المزيد من التقدم. واختتم تصريحه بتوجيه التحية لكل امرأة مصرية ساهمت في بناء الوطن.



وتقدم النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته القيمة والداعمة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرا إلي أن هذه التوجيهات الرئاسية تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمع، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الحماية الكاملة للمرأة المصرية، وضمان تمتعها بحقوقها كاملة في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تعكس التزام الدولة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتؤكد على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات التي تكفل حمايتها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المرأة ومساواتها.

وأعرب النائب عن دعمه الكامل لهذه التوجيهات الرئاسية، مؤكدًا ضرورة العمل جنبًا إلى جنب مع كافة الجهات المعنية لتنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواة.

ووجه القاضي الشكر للرئيس السيسي على قيادته الحكيمة ودعمه المستمر لقضايا المرأة، مشددًا أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة الدول التي تحرص على تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف.