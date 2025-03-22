إطلاق نار في نيو مكسيكو

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت قناة تابعة لشبكة سي.بي.إس نيوز اليوم السبت، نقلا عن الشرطة أن هناك أنباء عن إصابات بطلقات نارية في لاس كروسيس في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وقال التقرير إن الشرطة موجودة في موقع الحادث في ينج بارك.