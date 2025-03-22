شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: الأحزاب بينها رؤى مشتركة وتجتمع على حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بأهمية اللقاءات التي تتم بين القوى السياسية خلال أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أن النخبة السياسية الوطنية خلقت مساحات مشتركة في هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال السحور والإفطار الذي جمع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية على مائدة واحدة.

وجه وزير الشئون النيابية، خلال كلمته في احتفالية حزب الشعب الجمهوري حفل إفطاره الرمضاني السنوي بأحد فنادق القاهرة، الشكر لحزب الشعب الجمهوري، على هذا التجمع السياسي الوطني، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب بينها أرضيات وأهداف ورؤى مشتركة تجتمع على حب الوطن ولكنها تختلف فقط في التفاصيل.

ونظم حزب الشعب الجمهوري حفل إفطاره الرمضاني السنوي بأحد فنادق القاهرة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية و القانونية والتواصل السياسي، وقيادات الأحزاب السياسية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب قيادات الحزب وأعضائه، في أجواء تعكس روح التآخي والتلاحم الوطني.

شهد الحفل حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية و القانونية والتواصل السياسي، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إلى جانب السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات وكوادر الحزب بمختلف محافظات الجمهورية و أمناء الأمانات النوعية المركزية وشباب الأمانة المركزية .

كما حضر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، فيما حضر من حزب "مستقبل وطن" كل من النائب علاء عابد" نائب رئيس الحزب"، النائب عبدالهادي القصبي"نائب رئيس الحزب"، النائب حسام الخولي "نائب رئيس الحزب"، النائب أحمد دياب"الأمين العام المساعد"، النائب يحيى عيسوي" الأمين العام المساعد"، النائب عصام هلال"الأمين العام المساعد"، النائب عاطف ناصر"الأمين العام المساعد"، النائب خالد شلبي "أمين التنظيم"،النائب إبراهيم المصري، الأستاذ أحمد حسام، الأستاذ محمد مظلوم، وحضر من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" كل من الدكتور هيثم الشيخ ،المهندس مصعب أمين، النائب عمرو درويش، النائبة غادة علي، النائبة مي كرم، الدكتورة شيماء عبدالإله، وحضر من "حزب حماة وطن" كل من النائب لواء طارق نصير الأمين العام للحزب، النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب السعدي حتة، وحضر أيضًا من "حزب الوفد" كل من الأستاذ عبدالسند يمامة رئيس الحزب، النائب ياسر الهضيبي، النائب أيمن محسب، وحضر من "حزب العدل" النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، كما حضر من "حزب إرادة جيل" النائب تيسير مطر رئيس الحزب ، وحضر من "حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" النائب إيهاب منصور، بينما حضر من "حزب الإصلاح و التنمية" النائب أيمن أبو العلا، ومن "حزب الحرية المصري" ⁠النائب أحمد مهني، وحضر من " حزب التجمع" النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب، ⁠ من "حزب الجيل الديموقراطي"، الأستاذ ناجي الشهابي رئيس الحزب، ⁠فيما حضر من"حزب الشعب الديموقراطي"الأستاذ خالد فؤاد رئيس الحزب، ⁠كما حضر من "حزب مصر أكتوبر" الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، ومن "حزب الأحرار الاشتراكيين" الدكتور طارق درويش رئيس الحزب، وحضر من "حزب الحركة الوطنية المصرية" المهندس أسامه الشاهد رئيس الحزب.

رحّب المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالحضور، مؤكدًا أن هذا الحفل يعكس قيم التآخي والتلاحم الوطني، ويعزز من المساحات المشتركة التي تدعم الحوار والتواصل بين مختلف القوى الوطنية، ويعبر عن الاصطفاف الوطني في القضايا الوطنية الكبري وهو ما تجلي بجلاء في اصطفاف كافة اطياف الأمة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية في الموقف التاريخيّ والمبدئي للحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني وصون الامن القومي المصري ورفض اي مخطط للتهجير.

وعلى هامش الحفل، وبمناسبة عيد الأم، قام الحزب بتكريم عدد من الأمهات المكافحات، تقديرًا لجهودهن في تربية الأجيال وبناء المجتمع.

كما أعلن الحزب عن تقديم 260 رحلة عمرة للمواطنين، تم توزيعها من خلال أماناته المختلفة في محافظات الجمهورية، في إطار دوره المجتمعي ومبادراته لدعم الفئات المستحقة.

وتخلل الحفل فقرة إنشاديه قدمتها فرقة المرعشلي للإنشاد الديني، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد والتواشيح الدينية التي أضفت أجواء روحانية على الفعالية، بما يتماشى مع نفحات الشهر الكريم.

يأتي هذا الحفل تأكيدًا على دور حزب الشعب الجمهوري في تعزيز التواصل المجتمعي ودعم القيم الوطنية، وتعزيز أواصر الترابط بين قيادات الحزب وأعضائه وكافة أطياف المجتمع المصري.