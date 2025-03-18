شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تجدد العدوان الإسرائيلى تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن عودة العداون الإسرائيلي على غزة واستهداف قوات الاحتلال لمخيمات الإيواء واستشهاد الكثير من الأطفال والنساء، هو انتهاك واضح وصريح لكافة القوانين الدولية وخرق صريح لهدنة اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قدمًا نحو إقرار السلام الشامل والعمل على إعادة إعمار غزة وعودة الحياة لسكانها مرة أخرى.

وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن ما يحدث اليوم من هجمات مدفعية وغارات جوية إسرائيلية على شمال غزة يأتي برعاية أمريكية ودولية لتقويض مساعي فرض الأمن والاستقرار وإحلال السلام الشامل بالمنطقة، بعدما نجحت القوى المشاركة في حل الأزمة وعلى رأسهم مصر في إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، وسعيها نحو البدء في تنفيذ وإتمام المرحلة الثانية.

وحمّل عضو مجلس الشيوخ، مسؤولية التصعيد العسكري الخطير لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن تقاعس الجانبين تسبب تجدد العدوان الغاشم وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية، وضرب بالقوانين الإنسانية الدولية عرض الحائط، وإفشال مساعي التهدئة.

ودعا عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن إلى ضرورة وقف الممارسات الوحشية والعمل على وقف آلة الحرب التي تستهدف الأبرياء، ودعم الجهود المصرية في إحياء السلام ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.