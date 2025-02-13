ترامب يفرض اليوم الرسوم الجمركية المتبادلة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سوف يوقع أمرا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية لتصل إلى مستوى المعدلات التي تفرضها الدول الأخرى على واردات بلاده.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "اليوم، سيشهد الحدث الكبير: الرسوم الجمركية المضادة".

كان البيت الأبيض قد صرح، في وقت سابق للصحفيين، بأن الكشف عن الخطة سيكون قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي من المقرر أن يصل الساعة الرابعة مساء اليوم إلى البيت الأبيض (1900 بتوقيت جرينتش).

كان ترامب، الذي بدأت ولايته في 20 يناير الماضي، قد أعلن بالفعل عن فرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 مارس المقبل.

كما فرض رسوما جمركية بعشرة بالمئة على السلع الصينية، وعلق لمدة 30 يوما تنفيذ رسوم جمركية على السلع الواردة من الجارتين كندا والمكسيك.

ويقول ترامب إن مثل هذه الرسوم سوف تساعد في إيجاد وظائف في المصانع محليا.