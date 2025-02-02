شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر أرو الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر أرو في مقاطعة "مالوكو" الإندونيسية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق جزر أرو، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.