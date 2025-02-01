شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى: المصريون يقفون خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الوفود الشعبية التى احتشدت أمام معبر رفح لرفض حزب الجيل مخططات التهجير ودعما لموقف مصر الرسمى الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد أن الشعب المصري بمختلف مكوناته يؤيد موقف القيادة السياسية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الجماهير المصرية تعبر بالسيارات إلى معبر رفح من الساعات الأولى من الليل، لتعلن للدنيا كلها أن مصر الشعبية بأحزابها ونقاباتها المهنية والعمالية ومنظمات مجتمعها المدنى تقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية وتدعم قرارها القومى برفض مخططات التهجير، ودعم حق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأشاد "الشهابي"، بالعودة الأسطورية لشعبنا الفلسطينى غير المسبوقة فى التاريخ الانسانى من الجنوب إلى شمال غزة العزة سيرا على الأقدام معلنا للعالم أنه متمسك بأرضه .."ارض الآباء و الاجداد" بالرغم من الحرب الوحشية الاسرائيلية حولتها إلى ركام وانقاض !!

ودعا رئيس حزب الجيل، إلى عقد مؤتمر طارئ للقمة العربية لتأكيد الرفض العربى لتهجير الشعب الفلسطينى خارج اراضه المقدسة بعد إصرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تصريحاته التى أعلنها من قبل بتهجير الفلسطينينين إلى مصر والأردن.

كما دعا حزب الجيل القمة العربية المقبلة إلى إعادة بحث مبادرة السلام العربية التى أعلنتها القمة العربية عام 2002 والتى دعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل والتى افشلتها إسرائيل باعتداءتها المستمرة على شعبنا الفلسطينى