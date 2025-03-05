مقتل 4 جنود و13 إرهابياً باشتباكات مسلحة في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (الاتحاد)

قتل أربعة جنود من رجال الأمن الباكستاني، فيما قتل 13 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات اندلعت بين الطرفين في منطقة ميرانشاه بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية، أمس، أن الاشتباكات اندلعت عندما شن الإرهابيون هجمات على مواقع لقوات الأمن في تلك المنطقة المحاذية للحدود مع أفغانستان بالأسلحة الثقيلة والآلية، وتصدت لها قوات الأمن وردت بفعالية.

وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لتعقب فلول العناصر الإرهابية النشطة هناك.