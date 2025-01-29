عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في أستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يبذل عناصر الإطفاء في أستراليا جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح مناطق ريفية في جنوب شرقي البلاد، التي أجبرت السلطات الأسترالية على إخلاء بلدة صغيرة، بينما لم تتسبّب في وقوع وفيات أو إصابات.

وأشعلت صاعقة رعدية عدّة حرائق في متنزه غرامبيانس الوطني، وهو عبارة عن سلسلة جبال تبعد حوالى 300 كيلومتر غرب ميلبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.

وأكد رئيس خدمة الإطفاء في الولاية جيسون هيفرنان، أنّ حرائق الغابات التي تنتقل بسرعة، انتشرت عبر 40 كيلومترًا من المتنزه الوطني حيث هبّت رياح ساخنة عبر المنطقة مساء الاثنين.

وفي غرب ولاية فيكتوريا، أتى حريق غابات آخر على 65 ألف هكتار في متنزه ليتل ديزيرت الوطني وأجبر سكان بلدة ديمبولا الزراعية على الإخلاء، قبل خفض مستوى التهديد بعد ظهر الثلاثاء.

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