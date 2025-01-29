“الأونروا” تحذر من تداعيات التشريع الإسرائيلي وتقليص العمليات يعرض وقف إطلاق النار والإنسانية للخطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي من أن تنفيذ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون “كارثيًا”، مشيرًا إلى أن تقليص عمليات الأونروا في غزة سيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير ويعرض وقف إطلاق النار للخطر.

وأكد لازاريني أن الوكالة ضرورية لدعم الفلسطينيين المحاصرين في الأراضي المحتلة وأن تعطيل عملياتها في ظل هذه الظروف سيكون له آثار مدمرة.

وأوضح أن التشريع الذي أقره الكنيست يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، ويحاول تقليص دور الأونروا التي تقدم خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الهجمات السياسية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير المعايير السياسية المعتمدة لحل النزاع.

ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة التشريع الإسرائيلي والضغط نحو مسار سياسي حقيقي يضمن استمرار تقديم خدمات الأونروا الأساسية.

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