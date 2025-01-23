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إدارة ترامب توسع صلاحيات الترحيل لبعض الوكالات الاتحادية

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إدارة ترامب توسع صلاحيات الترحيل لبعض الوكالات الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تتخذ خطوات لزيادة عمليات الترحيل للمهاجرين من خلال منح عملاء اتحاديين في وكالات مختلفة صلاحيات مماثلة لتلك التي لدى ضباط الهجرة.
وأظهرت المذكرة التي استند إليها تقرير الصحيفة أمس الأربعاء، أن بنيامين هوفمان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي طرح خططا لتوسيع صلاحيات إنفاذ قوانين الهجرة لوكالات وزارة العدل بما يشمل إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارات أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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