محدث: ترامب يعلن التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 ، التوصل الى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط ( غزة ).

وقال ترامب في تغريده له عبر منصى إكس :" توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط وسيتم إطلاق سراحهم قريبا".

وأضاف :" كان من الممكن أن يحدث اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا فقط نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر، حيث أشار إلى العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على صفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا. أنا سعيد للغاية بعودة الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع مع عائلاتهم وأحبائهم".

وتابع :" مع إبرام هذه الصفقة، سيواصل فريق الأمن القومي الخاص بي، من خلال جهود المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، العمل عن كثب مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهابيين. سنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء المنطقة، بينما نبني على زخم وقف إطلاق النار هذا لتوسيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية بشكل أكبر. هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا، بل والعالم!".

وقال ترامب :" لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض. تخيل فقط كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إلى البيت الأبيض، ويتم تأكيد إدارتي بالكامل، حتى يتمكنوا من تأمين المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة!".

بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مبعوث ترامب قوله :" الصفقة جاءت بمساعدة أطراف عدة ما يثبت أن السلام عبر القوة هو الذي ينتصر".

وبحسب مصادر متعددة فإنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة من إعلان التوقيع عليه.

وبحسب الاتفاق هناك مرحلة تمهيدية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 3 أيام.

المصدر : وكالات