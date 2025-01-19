تنصيب ترمب موسيقى وموكب وأداء يمين

يستعد العالم لمتابعة حدث استثنائي يوم تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية. ومن المتوقع أن يكون الحفل مميزاً، خاصة مع الحضور البارز لزعماء عالميين، رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا، ونخبة من نجوم الفن، إلى جانب الطابع غير التقليدي للحفل الذي سينقل إلى الداخل بسبب الطقس البارد.

قاعة الكابيتول

وسيشهد الحفل حضوراً محدوداً بسبب سعة قاعة الكابيتول، حيث يتوقع مشاركة حوالي 600 شخصية فقط. إلى جانب ترمب، ستكون زوجته ميلانيا وأبناؤه الخمسة وأحفاده في مقدمة الحضور. كذلك سيحضر كبار قادة الدولة، مثل قضاة المحكمة العليا، القادة العسكريون، والرؤساء السابقون مع زوجاتهم.

ومن المفاجآت التي أثارت اهتماماً واسعاً هي دعوة عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك (Tesla وX)، مارك زوكربيرغ (Meta)، وشو زي تشيو (TikTok)، إلى جانب سام ألتمان (OpenAI) وجيف بيزوس (Amazon).

فقرات فنية

ويتخلل الحفل عروضاً فنية بارزة، حيث ستؤدي نجمة موسيقى الريف كاري أندروود أغنية *«أمريكا الجميلة»* قبل أداء ترمب اليمين. وتشارك فرقة «فيليدج بيبول» الشهيرة بأغنيتها *«YMCA»* في الحفل، إلى جانب مغني الأوبرا كريستوفر ماتشيو، الذي سيؤدي النشيد الوطني الأمريكي، والمغني الريفي لي جرينوود بأغنيته الشهيرة *«الله يبارك الولايات المتحدة الأمريكية»*. كما سيحيي المغني جافين ديجرو والعديد من نجوم الموسيقى الريفية حفلات خاصة خلال الحدث.

الخطاب الافتتاحي

ومن المنتظر أن يقدم ترمب خطاباً يتمحور حول «الوحدة والقوة والعدالة»، وفقاً لما أعلنه في مقابلة سابقة. ومن المتوقع أن يكون الخطاب مزيجاً بين استعراض إنجازاته ووعد بتغيير السياسات، مع التركيز على إطلاق «العصر الذهبي» وتعزيز العدالة والإنصاف.

زعماء أجانب

وفي خطوة غير مألوفة، وُجهت دعوات لعدد من زعماء العالم لحضور الحفل. من بين أبرز الضيوف، الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى ممثلين عن الصين، الإكوادور، والباراغواي. يعد هذا الحضور رمزياً، ويعكس رغبة ترمب في تعزيز مكانته الدولية خلال فترة رئاسته الثانية. غير تقليدي

ومع هذه الترتيبات، يبرز حفل تنصيب ترمب كتجربة فريدة تعكس توجهاته السياسية والاقتصادية، إلى جانب حرصه على استعادة التحالفات التي قد تكون شهدت توترات خلال ولايته الأولى.

جدول أحداث تنصيب ترمب للمرة الثانية:

السبت

1. عشاء مجلس الوزراء:

نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس يستضيف حفل استقبال مسائي وعشاء لأعضاء الحكومة الجدد في واشنطن.

2. عرض الألعاب النارية:

يقيم ترمب حفل استقبال وعرض ألعاب نارية في ناديه للغولف في ستيرلينغ، فيرجينيا. الأحد

1.حفل أرلينغتون:

وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

2. تجمع MAGA:

تجمع كبير بعنوان «نصر عظيم جدًا» في ساحة كابيتال وان بواشنطن العاصمة.

عروض من كيد روك، بيلي راي سايروس، ذا فيليج بيبول، لي جرينوود، وجوقة جامعة ليبرتي.

كلمات من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، جون فويت، وهالك هوجان.

3. عشاء على ضوء الشموع:

حفل عشاء تتخلله كلمة يلقيها ترمب.

الإثنين

1. خدمة الكنيسة:

حضور صلاة تقليدية في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية.

2. شاي البيت الأبيض:

لقاء ترمب وميلانيا مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وزوجته جيل في البيت الأبيض. 1. الافتتاح الموسيقي: جوقات جامعة نبراسكا-لينكولن.

موسيقى فرقة مشاة البحرية الأمريكية.

2. المراسم الدينية: دعوة يقدمها الكاردينال تيموثي دولان، القس فرانكلين غراهام، وآخرون.

3. الأداء الفني:

«أوه، أمريكا!» غناء كريستوفر ماتشيو. حفل أداء القسم في الكابيتول الأمريكي