بلال الحشيمي سمّى نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة: استمراريته توفر ضمانة لتحقيق الاستقرار

أشار النّائب ​بلال الحشيمي​، في تصريح عقب مشاركته في الاستشارات النّيابيّة الملزمة لتسمية الرّئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في قصر بعبدا، إلى "أنّنا نقف اليوم أمام استحقاق وطني جديد، مع انطلاق الاستشارات النّيابيّة الملزمة، وهو محطّة مفصليّة تعكس أهميّة التّعاون والعمل المشترك لنهضة لبنان".

وشكر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ على "جهوده بقيادة الحكومة، خلال مرحلة عصيبة، أظهر خلالها صلابةً في مواجهة التّحدّيات"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا ندعم ترشيح النّائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، لما يتمتّع به من كفاءة، ولكن رغم ثبات 31 صوتًا داعمًا له، لكن اتفق الجميع على اختيار مرشّح آخر".

وأعلن الحشيمي "أنّني أرى أنّ استمراريّة ميقاتي برئاسة الحكومة في هذه المرحلة الحسّاسة، توفّر الضّمانة اللّازمة لتحقيق الاستقرار"، داعيًا الجميع إلى "تغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصف". وشدّد على "أنّني على يقين أنّ وجود رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قيادة البلاد، يمثّل ضمانةً حقيقيّةً لتجاوز هذه المرحلة الدّقيقة".