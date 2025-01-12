وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: الصفقة المطروحة على الطاولة انتصار واضح لـ"الإرهاب" وستذهب جهود تنظيف عزة سدى

أشارت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، إلى أنّ الصفقة المطروحة على الطاولة بشأن قطاع غزة، هي "انتصار واضح للإرهاب وستذهب جهود تنظيف القطاع سدى"، على حدّ تعبيرها.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر متواصلة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية.

وكانت قد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية وصفتها بالمطلعة، ملامح صفقة محتملة قد تفضي إليها المحادثات غير المباشرة الحالية بين حركة حماس وإسرائيل والرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت المصادر الأميركية، التي لم تسمها الهيئة الإسرائيلية الرسمية، إنّ الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى الإسرائيليين.

ولفتت المصادر إلى أن التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق، موضحة أنه سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة إلى القتال. كما سيكون على حماس التعهد بإعادة كل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الثانية.

ورأت المصادر أن الصفقة الحالية "أفضل ما يمكن لحماس رؤيته وهي معقولة لكل الجهات".

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تم بالفعل سد 90% من الفجوات في صفقة تبادل الأسرى.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم 20 كانون الثاني الحالي.