"جيروزاليم بوست": وعد جوزاف عون بتأكيد سيطرة الدولة على الأسلحة قد يشكل نقطة تحول

رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن وعد رئيس الجمهورية جوزيف عون بتأكيد سيطرة الدولة على الأسلحة قد يشكل نقطة تحول، ولكن قدرته على الوقوف في وجه "حزب الله" سوف تحدد مسار لبنان إلى الأمام.

واعتبرت أن "انتخاب عون يشكل فرصة لبداية جديدة للبنان بعد سنوات من هيمنة "حزب الله"، موضحة أنه لم يكن للبلاد رئيس منذ عام 2022، وبالتالي ليس لديها أي ثقل موازن لنفوذ "حزب الله"، لافتة إلى أنه هناك أملاً أيضاً في أن يتمكن، بصفته قائداً سابقاً للجيش، من التأثير على تنفيذ سيطرة الجيش اللبناني على الجزء الجنوبي من البلاد، كجزء من شروط وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و"حزب الله".

ورأت أنه "إذا كان عون ملتزماً بإحلال السلام في لبنان وكان قادراً على الوقوف في وجه "حزب الله"، فقد يكون بوسعه توجيه لبنان نحو الاستقرار الذي لم يعرفه منذ سنوات، وتعزيز الهدنة الهشة".

وفي حين أشارت إلى أنه "إذا كان الشعب اللبناني يريد السلام، مع رئيسه الجديد، وإذا كان مستعداً للتخلص من قيود حكم حزب الله، فيتعين على إسرائيل أن تكون مستعدة للحديث"، اعتبرت أنه "إذا كان انتخاب عون مجرد عودة إلى الوضع الراهن، أي رئيس صوري لا يستطيع الاحتفاظ بالسيطرة على مقاليد حزب الله، فلن يكون هناك ما يدعو إلى التفاؤل".