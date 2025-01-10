شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: الإخوان سعيهم ضال فلا يجد إلا حائط وعي المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن مخططات الإخوان يفشلها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تعودنا، فهم ينفخون وينفثون سمومهم في قربة مقطوعة، ذلك أن كل مؤامراتهم تبوء بالفشل، وكأن الله لا يفلح القوم الضالين، مضيفا أن كل مساعيهم لا تجد إلا الإخفاق، سعيهم ضال فلا يجد إلا حائط وعي المصريين الذين وجدناهم يتهافتون ويحتشدون حول الرئيس السيسي أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد في مشهد لافت لشعبية القيادة السياسية والالتفاف حولها والتخندق على أرضية الدولة الوطنية والمواطنة وروح الجمهورية الجديدة التي لا تفرق بين مصري، وآخر فأضحت الاحتفالات كلها مصرية لم تعد المناسبات مسيحية بل أضحت مصرية خالصة.

وأكد "البرديسي" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أنه في عصر الرئيس السيسي لم نعد نسمع عبارة عنصري الأمة بل صار عنصراً واحداً مصرياً وطنياً خالصاً يعمل على تطوير وتنمية الدولة وتمتين علاقاتها مع كل الدول فشاهدنا هذه العلاقة الإستراتيجية مع اليونان وقبرص والتي أشاد بها الرئيس بوقوف الدولتين معنا في 2014 وقت أن كانت علاقات الدولة فيها بقايا ملح الإخوان الأجاج لتطوي مصر هذه الصفحة وتضحى علاقاتنا مع الكل عذب فرات بإنفتاحنا على كل الأطراف الإقليمية والدولية.

وأنهى حديثه قائلا "الإخوان لا يجيدون إلا النباح ورمي شجرة الدولة الوطنية الوارفة السامقة بحجارة الصبية الصغار المجرمين".