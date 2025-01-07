شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تكبد الجيش الروسي خسائر في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسك

الهجمات الأوكرانية على كورسك

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤول عسكري أوكراني، أن قواته تكبّد نظيرته الروسية خسائر في كورسك بجنوب روسيا، غداة إعلان الأخيرة أن أوكرانيا بدأت هجومًا مضادًا في هذه المنطقة.وكانت أعلنت الحكومة الأوكرانية، الأحد، أن قواتها بدأت هجومًا جديدًا في منطقة كورسك غربي روسيا، وذلك عقب توغلها المفاجئ في المنطقة في الصيف الماضي.وأوضح أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق تليجرام "منطقة كورسك، أخبار جيدة: روسيا تنال ما تستحقه"، مشيرًا إلى تقارير مدونين عسكريين حول حدوث تقدم جديد في كورسك.ولفت أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، إلى أن القوات الروسية فوجئت بالهجوم في منطقة كورسك.وأشار إلى أن الهجمات الأوكرانية مستمرة في عدة اتجاهات، فيما لم يصدر الجيش الأوكراني في البداية أي معلومات حول الهجمات.يأتي هذا فيما أعلنت موسكو أنّ كييف بدأت "هجومًا مضادًا" في منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في أغسطس 2024.