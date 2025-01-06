البزري: الموفد السعودي قال إنه لا "فيتو" على اسم البيسري ولكن لم يتم طرحه خلال اللقاءات

أشار النائب عبد الرحمن البزري، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أن "الوفد السعودي لم يحصر التلميح الرئاسي باسم محدد وما سمعناه قراءة لما هو مرجو من لبنان".
وأوضح أن الموفد السعودي إلى لبنان فيصل بن فرحان قال إنه لا "فيتو" على اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلياس البيسري، ولكن لم يتم طرحه خلال اللقاءات.
ويأتي ذلك قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني الحالي.
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