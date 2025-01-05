وزير الخارجية الإيراني: الأعداء يعتقدون أن تعرض المقاومة لضربات نصر لهم لكنه في الحقيقة مقدمة لهزيمتهم

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "الأعداء يعتقدون أن تعرض المقاومة لضربات نصر لهم لكنه في الحقيقة مقدمة لهزيمتهم".

وكان قد أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، الى أن "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل"، لافتاً الى أننا "جاهزين للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق".

وكشف عراقجي، أننا "مستعدين لاستئناف المفاوضات النووية بصيغة بناء الثقة حول برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات".

في حين أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد وهذا كان له تداعيات إيجابية حقيقية على سوريا"، معتبراً أن "سقوط الأسد السريع يرجع جزئيا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على راعييه روسيا وإيران".