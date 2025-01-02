شكرا لقرائتكم خبر عن سول ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للفحص بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت كوريا الجنوبية إرسال أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي اسفر تحطمها عن مقتل 179 شخصًا، إلى الولايات المتحدة لتحليل بياناته، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي الأربعاء.

وكانت طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة "جيجو" للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل 181 شخصًا في رحلة من تايلاند، هم 175 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم جرى انقاذهما.

ويعمل محققون كوريون جنوبيون وأمريكيون، بعضهم من شركة بوينج، على تمشيط موقع الحادث الذي وقع صباح الأحد في موان.

تعذر استخراج المعلومات

قال نائب وزير الطيران المدني في كوريا الجنوبية جو جونج - وان، إنه نظرًا إلى تعذر استخراج المعلومات الموجودة في مسجل بيانات الرحلة التالف على الأراضي الكورية الجنوبية، تقرر اليوم الأربعاء نقله إلى الولايات المتحدة لتحليله بالتعاون مع محققين أمريكيين.



ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح قال فيه إن المحققين تمكنوا من استخراج البيانات الأولية للصندوق الأسود الآخر ما من شأنه السماح للمحققين بالاستماع إلى التبادلات الأخيرة للطيارين.

الاصطدام بجدار اسمنتي

تحطمت الطائرة التي انطلقت من بانكوك بعد أن حطت من دون عجلات الهبوط على مدرج مطار موان، وانزلقت الى أن اصطدمت بجدار اسمنتي وتحولت إلى كرة من اللهب.

وأثيرت فرضية الاصطدام بطيور، وهو أمر يؤرق الطيارين، لتفسير الحادث، وأطلق برج مراقبة مطار موان تحذيرًا بهذا المعنى إلى طاقم الطائرة قبل 3 دقائق من تحطمها.

كما أرسل قائد الطائرة نداء استغاثة قبل الهبوط الاضطراري.

ومن الممكن أن تفقد المحركات النفاثة قوتها، حتى إنها قد تتوقف تماما، بعد ابتلاع الطائر.

لكن انتقادات طالت تصميم المطار، وبشكل خاص وجود الجدار الذي اصطدمت به الطائرة في نهاية المدرج.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أنها ستنظر في القواعد التنظيمية المتعلقة بهذا الجدار الإسمنتي الذي شُيد في نهاية المدرج.

فرضية وجود خلل تقني

كما أثيرت فرضية وجود خلل تقني، وأفادت وسائل الإعلام المحلية بتشغيل جهاز الهبوط كما يجب عندما حاول الطيار الهبوط في المرة الأولى، لكنه لم يفتح في المحاولة الثانية.

وأوضحت وزارة التخطيط الإقليمي المشرفة على الطيران المدني خلال مؤتمر صحفي أنه "من المرجح أن تبحث تلك الفرضية مع مراجعة كاملة للشهادات والأدلة".