شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تستأنف تلقى طلبات الاشتراك فى مشروع العلاج الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2025 م، اعتبارًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 م وحتى الخميس 16 يناير 2025.

وأوضحت أنه يتم تلقى الطلبات يومياً عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وأنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

ولفتت الى أنه بالنسبة للزملاء في الصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

